Robert Yüksel Yıldırım’a ‘Kolombiya Ulusal Liyakat Nişanı’ Takdim Edildi

Türkiye’ye gelen Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Yıldırım Tower’ı ziyaret ederek Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım’a, ülkeye katkılarından dolayı Kolombiya Ulusal Liyakat Nişanı takdim etti.

Yıldırım Şirketleri Grubu, Türkiye’deki yatırımları kadar yurtdışındaki yatırımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

5 kıtada 50’nin üzerinde ülkede faaliyet gösteren Yıldırım Şirketler Grubu, dünyanın birçok noktasında yaklaşık 20 bine yakın çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

YILDIRIM TOWER’A SÜRPRİZ ZİYARET

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Önce Erdoğan’la Dolmabahçe Ofisi’nde görüşen Marquez, ardından Türkiye’deki ziyaretlerine devam etti.

Marquez, Türkiye’deki programına Yıldırım Şirketleri Grubu’nu da ekledi. Bu kapsamda İstanbul Sarıyer Maslak’taki Yıldırım Tower’ı ziyaret eden Marquez, Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım tarafından karşılandı.

YÜKSEL YILDIRIM’A KOLOMBİYA ULUSAL LİYAKAT NİŞANI

Gayet sıcak bir ortamda geçen ziyarette Yıldırım Şirketler Grubu’nun Kolombiya’daki yatırımları ele alındı. Ziyaret sonunda Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım’a, ülkeye katkılarından dolayı Kolombiya Ulusal Liyakat Nişanı takdim etti.