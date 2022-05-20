Uluslararası Denizci Kadınlar Günü ''Yakamoz Festivali'' Yapıldı

Yoğun bir katılımla gerçekleşen seminere İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan vekili Özcan Arslan, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Canca, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel, Türk P&I Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut ve denizci öğrenciler katılım sağladı.

“Her Kadın Bir Dünya Yaratır”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören Türk Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Canca’nın açılış konuşmasıyla devam etti. 18 Mayıs’ın Uluslararası Denizci Kadınlar Günü ilan edilmesinin, 19 Mayıs Ulusal Egemenlik, Gençlik ve Spor Bayramı’nın öncesine gelmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Canca, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da özgürlük meşalesini ateşleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını taşıyan Bandırma Vapuru 18 Mayıs’ta Kurtuluş savaşımızın simgesi olarak ablukaya alınmamış tek liman olan İnebolu Limanı’nın önünde seyirdeydi. Türkiye Cumhuriyeti, temelleri kadın ve erkekler üzerine kurulmuş bir cumhuriyet olarak günümüze gelmiştir. Kadın denizciler günü ilan etmenin gereği neydi diye düşünürken insanlık tarihinde kadın ile ilgili bazı olayları hatırlamamız gerekiyor. Unutmayın her kadın bir dünya yaratır ve mevcut dünya entegre olur. Bu durum güç ve servetini feodalite ve emperyalist baskıyla korumak isteyenlere, nedenlerini doğaüstü güçlere bağlamaları yetersiz kaldığında İslamiyet öncesi Arap toplumunda kız çocukları canlı canlı toprağa gömülerek, Orta Çağ Avrupa’sında kadınlar cadı ve şeytan ilan edilerek öldürülürken, Türklerde kadın daima hayatın içinde ve olması gereken her yerdeydi’’ ifadelerini kullandı.

Canca, desteklerinden dolayı İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu şahsında Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Arslan’a teşekkürlerini iletti.

“Kadınlar Gücü Temsil Eder”

İTÜ Rektörlüğü adına konuşan Denizcilik Fakültesi Dekan vekili Özcan Arslan ise günün anlam ve önemine vurgu yaparak, kadın denizcilerin kadın olmanın verdiği güçle birçok balyayı yıktığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda kadınların daha üst noktalarda görüneceğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti: “Bence pozitif ayrımcılığa gerek yok çünkü ayrımcılık yapılmaması yeterli. Gerçekten normalde kadınlar sürekli gücü temsil eder, erkekler anlık gücü temsil eder. Denizcilik sürekli mücadele ister, bu nedenle kadından denizci olmaz algısını çok hızlı bir şekilde yıkarak başarılı oldular.’’

Ardından festivalin yapılmasında katkıları olan sponsorlara zeytin ağacı takdimi yapıldı. Etkinlik konser ile devam etti.

Vira Haber