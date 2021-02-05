Roketsan'ın Geliştirdiği Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi "Atmaca" Sinop'ta Test Edildi

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.



Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.



Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.



Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.

SSB BAŞKANI DEMİR'DEN MİLLİ GEMİSAVAR FÜZESİ İÇİN KUTLAMA PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, bugün testi başarıyla gerçekleşen uzun menzilli milli gemisavar füzesi Atmaca'da emeği geçenleri kutladı.

Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın, Sinop'ta test edilmesine ilişkin Roketsan'ı etiketleyerek, şu paylaşımda bulundu:

"İlk milli gemisavar füzemiz Atmaca, milli gemimiz TCG Kınalıada'dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!"

Vira Haber