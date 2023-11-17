Romar Shipping İki Yıl Üst Üste “Yılın En Başarılı Şirketi” Seçildi

Köstence Ticaret Odası’nın bu yıl 30’uncu kez düzenlediği ’Yılın En Başarılı Şirketleri 2022’ ödül töreni Köstence Bölgesinin önde gelen iş adamları ile birlikte akademik, diplomatik ve yerel yönetim çevrelerinin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Son üç yıllık ciro ve hacim değerleri baz alınarak ticaret odasına kayıtli olan işletmeler arasında yapılan seçime göre Arkas Holding şirketi Romar Shipping, kendi sektöründe bir kez daha “Yılın En Başarılı Şirketi” birincilik ödülüne layık görüldü. Romar Shipping Genel Müdürü Barış Ersoy’a ödülü Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihai Draban takdim etti.

Arkas’ın Romanya yatırımı ve Arkas Line Romanya acentesi olan “ROMAR SHIPPING”, Romar Romanya’dan sadece Türkiye limanlarına değil, Arkas Line’ın hizmet verdiği geniş yelpazade, Casablanca / Barcelona / Tangier / Marsilya / Pire / Alexandria / Poti / Novorossisyk / Dakar gibi önemli ticaret merkezlerine de Romen ihracatçıların yüklerini ulaştırıyor. Aynı şekilde tüm bu limanlardan yaptığı ithalat taşımaları ile Romanya’da ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor.

Köstence’deki liman ofisinin yanı sıra, başkent Bükreş'te satış ve pazarlama ofisleri bulunuyor.

Vira Haber