Milli Vurucu İHA ALPAGU’dan İlk İhracat Başarısı

Türk savunma sanayiinde milli ve modern sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türkiye’de öncüsü olduğu taktik mini İHA alanında, önemli bir ihracat başarısına daha imza attı.

STM tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve kamuoyunda, “kamikaze İHA” olarak da bilinen, sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU’nun ilk ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Mühimmatlı test atışını ve tüm saha testlerini başarıyla geride bırakan ALPAGU’nun ilk teslimatları kullanıcı ülkeye gerçekleştirildi. Böylece, Türkiye'de envantere girmeden ihracat başarısı yakalan milli teknolojilere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Güleryüz: ALPAGU için Sırada Bekleyen Ülkeler Var

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin dünyada ve Türkiye’de taktik mini üretiminde öncü olduğunu belirterek, “Ülkemizin ve Ordumuzun ihtiyaçları için Türkiye’de ilk kez milli mühendislik gücümüzle oluşturduğumuz Taktik Mini İHA ailemiz her geçen gün yeni başarılar yakalıyor. Üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç ettiğimiz döner kanatlı vurucu İHA’mız KARGU’nun ardından, sabit kanatlı vurucu İHA’mız ALPAGU’nun da ilk ihracatını gerçekleştirdik. Kullanıcı makama ALPAGU’nun ilk teslimatlarını yaptık ve o ülkeye teslimatlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Vurucu İHA’mız KARGU ve gözcü İHA’mız TOGAN’da olduğu gibi ALPAGU’ya da farklı kıta ve ülkelerden yoğun bir ilgi var. Şu anda çok sayıda ülke ile ALPAGU’nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var” ifadelerini kullandı.

ALPAGU, TSK Envanterine Girmek İçin Gün Sayıyor

ALPAGU’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Güleryüz, “Görüşmelerin tamamlanması ile birlikte çok sayıda ALPAGU’nun teslimatlarını da Ordumuza yapacağız. Milli teknolojilerimizle Ordumuzu donatırken, yurt dışı satışlarla savunma sanayiimizin ihracat hedeflerine katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kendisi Hafif, Etkisi Ağır

Eski Türkçe’de “düşmana tek başına saldıran yiğit” anlamı taşıyan ALPAGU, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif görev alabilen ALPAGU, 10 kilometre menzile sahip. Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi, Fırlatıcı Lançer ve Yer Kontrol İstasyonu olarak üç bileşenden oluşan ALPAGU, sahip olduğu elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece ve gündüz etkin görev yapabiliyor.

Lançerden fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiren ALPAGU, görüntü takip yazılımı vasıtasıyla hedef takibini başarıyla yapıyor. Yüksek manevra kalibiyeti ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen ALPAGU, üzerindeki mühimmat ile hedefini noktasal hassasiyetle imha ediyor. Elektronik yaklaşma tapası, görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri bulunan ALPAGU, görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi ile hassas vuruş yeteneğine sahip.

Tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurularak kullanılan sistem, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor.

Dört ALPAGU Eş Zamanlı Saldırı Yapabiliyor

ALPAGU, sahip olduğu üstün kabiliyetler yanında, farklı platformlara (kara-deniz-hava araçlarına) entegre olabilmesi gibi özelliklerle rakiplerinden ayrışıyor. Dört adet ALPAGU aynı anda, tek bir yer kontrol istasyonu vasıtasıyla, aynı hedefe veya farklı hedeflere eş zamanlı saldırı yapabiliyor.

Ağırlığı 2 kilogramın altında olan ALPAGU’ya benzer, dünyada yalnızca 2 platform bulunuyor. STM mühendisleri tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi ile tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra eden ALPAGU, hedeflerin tespiti ve imhasını “Man-in-the-Loop” prensibi ile tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor.

ALPAGU TSK Tatbikatı’nda Tam İsabetle Vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Kars’ta gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Tatbikatı-2023’te, 4 adet ALPAGU, belirlenen hedefleri tam isabetle vurarak büyük beğeni toplamıştı. ALPAGU, Aksaray Atış Alanında gerçekleştirilen mühimmatlı test atışlarında da hedefini tam isabetle vurmuştu.

Alpagu'nun daha büyük ve daha fazla patlayıcı taşıyabilen, daha hızlı ve daha uzun menzile sahip versiyonu, Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT’un geliştirme çalışmalarına da STM-ROKETSAN iş birliğinde başarıyla devam ediliyor.

Vira Haber