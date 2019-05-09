Rumlar Akdeniz’i kendilerinin sanıyor

Türkiye’nin çalışmalarını ‘ikinci işgal’ olarak tanımlayan Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün Romanya’nın Sibiu kentinde yapılacak gayriresmi zirvede bir araya gelecek olan AB liderlerine gelişmeler hakkında detaylı bilgi vererek destek ve tam dayanışma talep edecek.

Türkiye ile ilişkiler ya da Kıbrıs zirvenin ana gündem maddesi olmasa da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da desteğiyle konuyu masaya taşıyacak olan Anastasiadis, şu ana kadar yapılan telkin ve açıklamalara rağmen tavrını değiştirmeyen Ankara için ekonomik baskının opsiyon olarak devreye sokulmasını sağlamak için çaba harcıyor. Gerek Yunanistan gerekse GKRY, Türkiye’nin tavrını değiştirmesini ancak ekonomik baskının sağlayabileceği görüşünde. Şu ana kadar Kıbrıs bağlantılı ekonomik önlem yönünde adım atacağına dair sinyal vermeyen ancak uygun önlemlerin alınacağını belirterek kapıyı çeşitli opsiyonlara açık bırakan AB’de bu yaklaşımın destek bulup bulmayacağında özellikle Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin rolü etkili olacak.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Zirve gayriresmi nitelikli olduğundan resmi sonuç bildirisi olmayacak. Kıbrıs konusunun ise zirve sonunda yapılacak basın toplantısında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından gündeme getirilmesi üzerinde duruluyor. Tusk tarafından yapılması planlanan açıklamanın da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin geçen günlerde yaptığı açıklamaya paralel olması öngörülüyor. Mogherini’nin açıklamasında, Türkiye’nin niyetinden endişe duyulduğu, yasadışı faaliyetlerden kaçınılması gerektiği aksi takdirde AB’nin uygun şekilde cevap vereceği vurgularına yer verilmişti.

İKİNCİ GEMİ YOLDA

Türkiye ise bu konudaki kararlılığını her fırsatta ortaya koyuyor. Yaşanan süreçte Türkiye, bölgeye ikinci bir sondaj gemisi göndereceğini açıkladı.

Vira Haber