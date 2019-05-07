Kocaeli'deki 14 plajın deniz suyu tertemiz çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eskiden yanından bile geçilemeyen sahiller, vatandaşların gönül rahatlığıyla yüzdüğü, uluslararası su sporlarının yapıldığı bir noktaya getirildi.

Kentteki sahillerin kalitesinde yaşanan iyileşme, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlarla da gözler önüne seriliyor. Buna göre 2018'de Kocaeli'de bulunan 21 yüzme alanından 14'ü A (mükemmel), 7'si B (iyi) sınıfı olarak belirlendi ve il sınırlarında C sınıfı plaj kalmadı.

Yaz sezonu öncesi Kocaeli Valiliği tarafından kurulan komisyon, kentte 10'u İzmit Körfezi, 11'i de Karadeniz kıyılarında olmak üzere 21 yüzme alanı belirlendi. Buna göre, İzmit Körfezi sahillerinde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Defne, Ulaşlı, Tübitak-MAM ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı; Kandıra sahillerinde ise Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kefken, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek, Babalı ve Gemiciler Koyu Plajları "A" kalite "mükemmel" plaj olarak kayıt altına alındı.

"İzmit Körfezi eski güzelliğine kavuştu"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre hassasiyeti sayesinde İzmit Körfez'i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine kavuştu.

İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleriyle Türkiye'de yeni bir rekora imza attı. Kocaeli genelinde 21 tesis ile atık sular, arıtılarak denize ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarıyla Kocaeli'yi Türkiye'nin en fazla atık su arıtma tesisi hayata geçiren kent haline getirmeyi başardı.

İzmit Körfezi'nin temizlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar ilk meyvesini 2012'de verdi ve Karamürsel Altınkemer Halk Plajı'na ilk mavi bayrak alındı. Sonraki yıllarda Cebeci, Kerpe, Bağırganlı ve Kumcağız da mavi bayrak almaya hak kazandı.

Kandıra'da bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı için yapılan mavi bayrak başvurusu da uluslararası jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından mayıs ayı içerisinde sonuçlanacak.

Vira Haber