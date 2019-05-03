Volga ve Don üzerinde tekne keyfi

Rusya’da en popüler nehir turu güzergahlarının başında Altın Halka (Vladimir, Suzdal, Yaroslav) şehirleri geliyor. Volga ve Don nehirleri üzerinde genellikle iki günlük tekne gezintileri rağbet görüyor.

Moskova’dan bu şehirlere “her şey dahil” tekne turlarının günlük kişi başı ortalama fiyatları 5-6 bin ruble civarında.

Astrahan ve Rostov-na-Donu kentlerine iki haftalık turların fiyatları ise 60 bin rubleden başlıyor. Bu turlar Rusya’nın merkezindeki farklı bölgeleri görmek ve farklı iklim kuşaklarını gözlemlemek için tavsiye ediliyor.

Moskova ile St.Petersburg arasındaki altı günlük turların da fiyatları 75 bin ruble civarında.

Vira Haber