Rumlar üç şirket aleyhinde hukuki süreç başlattı

Güney Kıbrıs Yönetimi, Akdeniz'de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine müdahil olan üç şirket aleyhinde hukuki süreç başlattığını açıkladı.

'Fatih' sondaj gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkaran Kıbrıs bu kez de Türkiye ile işbirliği yapan üç şirket için hukuki süreç başlattı. Şirketlerin adı açıklanmadı.

Rumların üç şirketin uluslararası ilişkilerini de takip ettiği ve bu yönde de adımlar atacağı öne sürüldü.

Rumların Fatih sondaj gemisi çalışanları için çıkardıkları, uluslararası tutuklama kararına benzer bir prosedürünü Yavuz sondaj gemisi için de yapacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, "Rum yönetimi bu konuda kararlı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Rumlar, KKTC’yi yok sayarak bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia edip sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarının çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

AB Yunanistan’a Türkiye’yi gözetlemesi için fon ayıracak

Bu arada Yunanistan’ın çok okunan İngilizce gazetesi Ekathimerini, Avrupa Komisyonu bünyesindeki Avrupa İç Güvenlik Fonu’nun Yunanistan’a tam olarak 50 milyon Euro bütçe ayırdığını yazdı.

Ekathimerini’nin iddialarına göre, Avrupa’nın bütçe için yeşil ışık yaktığını belirtirdi.

Gazete “Fon ile yapılacak yeni sistem Yunan sahil güvenlik ekipleri Ege Denizi’nde 24 saat gözlem yapabilecek, kaçakçılık ya da göçmen/mülteci akını izlenebilecek ve Türkiye’nin karasular üzerindeki ihlalleri takip edilebilecek” yorumunu yaptı.

Elde edilecek fon ile Yunanistan’ın bölgedeki askeri üslerine 35 takip istasyonu ve 2 de taşınabilir istasyon kurulacağı belirtildi. 2022’de tamamlanması beklenen sistemde canlı yayın özelliği bulunacak ve veriler Avrupa’nın sınır ajansı Frontex ile paylaşılacak.

Vira Haber