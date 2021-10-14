Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör, saat 15.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında Rus askeri römorkörüne güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları ile eşlik edildi.

Vira Haber