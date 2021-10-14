SGS Türkiye Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi’ne Katıldı

SGS Türkiye’nin Endüstri ve Çevre Bölümü ile Bilgi ve Denetim Hizmetleri Bölümü tarafından temsil edildiği Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi, 5-7 Ekim tarihleri arasında ViaPort Marina Expo Center Tuzla’da gerçekleştiridi.

Endüstriyel üretimin en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerini düşürerek verimliliği arttırma konusunda en özel örneklerin ve bu alanda yatırım yapan fabrikaların deneyimlerinin paylaşıldığı Zirve’de SGS Türkiye Endüstri ve Çevre Bölüm Müdürü Erhan Aydın, Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Karbon Ayak İzi Hesaplama Çalışmaları konusunda bir konuşma yaptı.

SGS Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklanması ile günden güne önem kazanan karbon ayakizi ve su ayakizi çalışmalarını anlatan Erhan Aydın, söz konusu çalışmaların şirketler açısından önemini anlattı. Erhan Aydın, “SGS dünyanın dört bir yanında Enerji Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik ile ilgili çok çeşitli yelpazede hizmet sunuyor. Bu kapsamda karbon ayakizi envanter ve doğrulama çalışmaları, Su ayakizi envanter ve doğrulama çalışmaları, Ürün Yaşam Döngüsü (LCA) çalışmaları, sürdürülebilirlik raporlaması, PAS 2050 ISAE3000 ve AA1000 standardlarına göre doğrulama çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar firmaların, ürünlerin ve hizmetlerin sürdürülebilirliğinin kanıtlanmasına ciddi anlamda destek verirken, ulusal ve uluslararası çevre standartlarına ulaşılmalarına da yardımcı oluyor. Tüm bunların yanı sıra sera gazı ve yaşam döngüsü değerlendirme hizmetlerimiz ile şirketlerin ürün geliştirmesini teşvik ediyor ve rekabette söz konusu markaların öne çıkmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Vira Haber