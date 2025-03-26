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Rus Denizaltı, Japon Denizi’nde "Kalibr" Seyir Füzeleri Fırlattı

Rus Denizaltı, Japon Denizi’nde "Kalibr" Seyir Füzeleri Fırlattı

Rusya Pasifik Filosuna ait bir denizaltı, Japon Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikatta "Kalibr" seyir füzeleri fırlattı.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Filosu'na ait "Ufa" adlı denizaltının Japon Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında deniz ve kıyı hedeflerine Kalibr seyir füzeleri fırlattığı ifade edildi. Denizaltının, muharebe tatbikatını gerçekleştirmeden önce belirlenen bölgeye gizlice geçiş yaptığı aktarıldı. İlk füzenin yüzeydeki hedefi, ikinci füzenin ise Habarovsk bölgesinde bulunan Syurkum taktik sahasındaki kıyı hedefini vurduğu belirtildi. Atış mesafesinin bin kilometreden fazla olduğu vurgulandı.
Dünyanın en sessiz denizaltıları arasında gösterilen 74 metre uzunluğundaki Ufa'nın Kasım 2022'de Rus donanmasında hizmete alındığı belirtilmişti.

Vira Haber 


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