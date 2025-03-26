Sapanca Gölü’nü Korumak Adına Yeni Adım: 50 Yeni Sondaj Çalışması

Başkan Alemdar, "Altyapıda tüm adımlarımızı şehrimizin kaynaklarını korumak için atıyoruz. Toplam derinliği 5 bin metreyi bulacak sondaj çalışmalarıyla Sakarya’ya 50 yeni içme su kaynağı kazandıracağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025 yılında hayata geçirilecek 50 yer altı su kaynağı ile Sapanca Gölü’nün üzerindeki su stresini azaltacaklarını söyledi. Geçtiğimiz 2024 yılına oranla yüzde 60 daha fazla kullanılacak sondaj kuyuları ile özellikle yaz aylarında su sorunu yaşayan bölgelerin sorunları da çözüme kavuşturulacak. Şehir genelinde sürdürülecek çalışmalar ile Sapanca Gölü üzerindeki baskı sürdürülebilir bir su yönetimi ile azalacak. Doğru su politikası ile yer altı su kaynaklarını da kontrollü şekilde kullandıklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Şehrimizde su kullanım miktarı her geçen gün artıyor. Özellikle şehrimizin en önemli içme su kaynağı Sapanca Gölü’nde yaz aylarında yaşanan çekilmelerin ciddi bir boyuta ulaşarak su sağlığını tehdit etmemesi için her geçen gün önlemlerimizi artırıyoruz. Gerek güçlü altyapı çalışmalarımız gerekse suyun son teknoloji ile takibi gerekse yeni kaynakları şehrimize kazandırarak Sakarya’nın su geleceğinin teminatı olacak işlere imza atıyoruz" diye konuştu.

"Gölde yaşanan çekilmeleri hafifletecek"

Başkan Alemdar, "2024 yılında 3 bin metrelik sondaj çalışması yaparak 32 yeni alternatif kaynak oluşturduk. Bu yıl hedeflerimizi yüzde 60 artırarak 50 yeni su kuyusu açmayı planlıyoruz. Toplam derinliği 5 bin metreyi bulacak sondaj çalışmalarından çıkan suları son teknolojiye sahip laboratuvarımızda tüm parametrelerini detaylıca inceledikten sonra vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Sapanca Gölü üzerindeki stresi azaltacak sondaj çalışmaları, tasarruflu su kullanımı ve diğer adımlarla birlikte yaz aylarında gölde yaşanan çekilmeleri hafifletecektir" ifadelerini kullandı.

Vira Haber