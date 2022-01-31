Rus Donanması, Belgorod Denizaltısını 2022'de Teslim Alacak

Project 09852 (Belgorod) projesi 24 Haziran 1992’de SSCB’nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu tarafından resmi olarak başlatılmıştı. Ancak Rusya 1997’de baş gösteren ekonomik kriz nedeniyle Belgorod projesi ve bir dizi savunma projelerini durdurulmak zorunda kalmıştı.

12 Ağustos 2000’deki Kursk denizaltı kazası sonrası Oscar II sınıfı denizaltılarının (Kursk denizaltısı bu sınıftı) yerine değiştirilmesi düşünülen Belgorod denizaltı projesinde tasarım ve ister değişikliklerine gidildi. Belgorod’un inşasına 20 Aralık 2012’de yeniden başlandı. Daha sonra nükleer enerjili denizaltı projesi olan Project 09852 Belgorod’un ilk denizaltısı 23 Nisan 2019’da suya indirildi.

Belgorod projesinin ilk denizaltısı yakında Rus donanmasına teslim edilerek Pasifik Okyanusu’nda faaliyet göstermesi bekleniyor. Belgorod, Rubin Tasarım Bürosu tarafından geliştirilmekte olan hem konvansiyonel hem de nükleer faydalı yükleri taşıyabilen; otonom, nükleer tahrikli ve nükleer başlıklı insansız su altı aracı olan Poseidon’dan 6 adet taşıyabilir.

Kursk denizaltısının enkazı

Project 09852 Belgorod Projesi

Belgorod denizaltı projesi aslında modifiye edilmiş bir Oscar II sınıfı Rus nükleer denizaltısıdır. Başlangıçta bir Oscar II sınıfı seyir füzesi denizaltısı olarak tasarlandı, ancak 2000’deki Kursk denizaltı kazasından sonra tasarımda ve isterlerde ciddi değişikliklere gidilerek denizaltıyı insansız bir sualtı aracına dönüştürmüşlerdir.

Tasarım ve ister değişimlerinin sebeplerine bakıldığında Rusya’nın 2000 yılındaki bir tatbikatı sonrasında nükleer bir denizaltı olan Kursk’ta iki patlama olmuş, bir çok denizcisini kaybetmişti. Bu felaket Rusya’yı çok etkilemişti.

Belgorod denizaltısı 184 m uzunlukta, 15 m kirişe ve maksimum 30.000 ton deplasmana sahiptir. 32 knot (59 km/s) yüzey hızına ve 500 ila 520 m derinliğe ulaşabilir.

Belgorod denizaltısı bir su altı platformu ve bu platformun taşıyacağı başlıca silah unsuru: Nükleer otonom torpido olan daha önce Rus kod adı Status-6 olarak bilinen Poseidon (Kanyon) torpidosudur. Belgorod bu torpidodan 6 adete kadar taşıyabilecek.

Bunun yanında öne çıkan bir diğer taşıyacağı unsurun Klavesin-2R-PM dahil olmak üzere birkaç insansız sualtı aracı olacağı açıklandı. Bu su aracı 6 bin metre derinlikte araştırma yapabilir. Deniz tabanında gözetleme yapabilir. Bu açıdan batık denizaltı veya gemi bulma/ kurtarma görevleri de ifa edebilir.