Rus gemileri Karadeniz’e dönüyor

Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Sabah 06.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giren, donanmada "baş koruma gemisi" görevlerine sahip, 494 borda numaralı "Admiral Grigoryeviç" isimli savaş gemisi 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen ve Sahil Güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Bu arada dün akşam saatlerinde de Rus Donanması'na ait 'RFS Kildin' adlı askeri destroyer gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 'RFS Kildin' adlı askeri destroyer gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Vira Haber