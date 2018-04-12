Rus gemileri Tartus’taki üsten ayrıldı

Uydu görüntüleme şirketi Image Satellite Internacional’ın paylaştığı görüntülere göre, Rus savaş gemileri Suriye’deki Tartus limanında bulunan üsten ayrıldı.

Image Satellite Internacional, Facebook’ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uydu görüntülerini yayınladı. Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

ABD gemileri de yola çıktı

"Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" mesajıyla Suriye'ye askeri müdahale sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası bir askeri müdahale için seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

ABD Donanması, önceki gün "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk ettiği bildirilmişti. USS Harry Truman uçak gemisi grubunun bölgeye sevk edilmesi, geminin Suriye’ye karşı muhtemel bir operasyona katılmak üzere gönderildiği yorumlarına neden olmuştu.

Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı. Uluslararası haber ajansları dünyaya servis ettiği fotoğraflarda binlerce Amerikan askeri aileleriyle vedalaştığı görülüyor. Öte yandan Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek.

Öte yandan, İngiliz donanmasına ait denizaltıların Suriye’ye gerçekleşecek olası bir müdahaleye hazırlık için füze atım menzili içine hareket ettiği öne sürüldü.

Vira Haber