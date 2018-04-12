Un Ro-Ro, Danimarkalı DFDS’ye satıldı

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro 950 milyon Euro'ya Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye satıldı.

Şirket, yaptığı açıklamayla UN Ro-Ro'nun satın alınmasında anlaşmaya varıldığını belirtti.

Şirket UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.

Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otoritelerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

NE DEDİLER

DFDS CEO'su Niels Smedegaard, satın alma ile ilgili açıklamasında, "UN Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak Kuzey Avrupa'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip pazarında faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Bu satın alma bize var olan güçlü yönetim ekibimizle birlikte ağımızı, filomuzu ve tecrübemizi geliştirme imkanı sunarken, UN Ro-Ro müşterilerinin büyümesini desteklerken işimizi daha da geliştirme fırsatı veriyor" ifadelerini kullandı.

UN Ro-Ro CEO'su Selçuk Boztepe ise "DFDS ağının ve hem müşterilerimize hem de çalışanlarımıza sunduğu büyüme olanaklarının bir parçası olduğumuz için heyecanlıyız. Şuna eminim ki sektör bilgisi, ağ yetkinliklerinin birleşmesi ve yeni ortağımızın finansal gücü UN Ro-Ro'ya, Türk ihracatçısının ve uluslararası lojistik şirketlerinin rekabetçiliğini geliştirme şansı verecek." değerlendirmesini yaptı.

UN Ro-Ro'nun kurumsal sunumunda yer alan bilgilere göre şirketin 12 Ro-Ro gemisi ve Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor.

2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz Ro-Ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

UN Ro-Ro, 1994 yılında 48 Türk nakliyecisinin bir araya gelerek, Türkiye’den Avrupa’ya (İtalya’nın Trieste Limanı’na), denizyoluyla yük taşımacılığı yapmak amacıyla kurulmuştu.

Vira Haber