Rus Limanlarında Bekleyen 17 Türk Gemisi Yola Çıktı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizindeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de Temruk'ta yükleme için beklediğini açıkladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk'ta yükleme için bekliyor.
Gemilerde mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği, buğday küspesi, kömür, ayçiçeği küspesi, pirinç kepeği taşınmakta olup söz konusu gemilerin bazıları ülkemize bazıları da farklı ülkelere yükleri taşımaktadır.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bekliyorlar
Açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerin Kerch'de beklediği, hava müsaadeli varış limanlarına hareket edecekleri aktarıldı.
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Etiketler : rusya, gemi, azak denizi
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