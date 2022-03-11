Rusya 200’den Fazla Ürüne İhracat Yasağı Getirdi

Rusya hükümeti, 2022 sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını yasakladı.

Rusya Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, telekomünikasyon, tıbbi ekipmanlar, trafik araçları, tarım makineleri, elektrikli cihazlar, ayrıca vagonlar ve lokomotifler, konteynerler, türbinler, metal ve taş işleme tezgahları, monitörler, projektörler, konsol ve paneller dahil olmak üzere toplam 200’den fazla ürünün ihracatını yasaklandığı belirtildi.

Hükümetin açıklamasında “bu önlem, Rusya pazarında istikrarı sağlamak için gerekli” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Rusya'nın ‘dostane olmayan ülkeler’ listesinde bulunan ülkelere yapılan kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği'nin üye ülkeleri dışında kalan tüm yabancı ülkelerle ihracatının geçici olarak sınırlandırıldığı, ihracatın yapılabileceği ülkeler için ayrı bir hükümet kararnamesi ile onaylanan izin prosedürü uygulanacağı kaydedildi.