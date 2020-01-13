Rus Mareşal Ustinov Akdeniz'e ilerliyor

Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçen Mareşal Ustinov füze kruvazörü şu anda Ege Denizi'nde bulunuyor.

Birkaç gün içinde Akdeniz'e ulaşacak olan kruvazör, yabancı limanlardan birine demirleyecek.

Akdeniz'de sürekli konuşlu bir Rus filosu yer alıyor. Filoda yaklaşık 10 savaş gemisi ve takviye gemileri bulunuyor. Rusya'nın Suriye'deki Tartus Limanı'nda donanma üssü de faaliyet gösteriyor.

Vira Haber