İlk “IMO 2020” ihlali Çin’den

İlk geminin Çin Deniz Güvenliği İdaresi (MSA) tarafından Liman Devleti Kontrolü (PSC) muayenesi yaptığı sırada Qingdao'da olduğunu ve% 0.6777 mm'lik kükürt içeriğine sahip yakıt kullandığını tespit etti.

Ceza kesilen bir diğer gemi Xiamen'deydi. MSA, uyumlu yakıtı değiştirdikten sonra altı gün boyunca uyumlu olmayan yakıt kullandığını tespit ettiği gemiye ceza kesti.

P&I sigorta şirketi, Çin makamlarının ilgili gemileri cezalandırıp cezalandırmayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Çin düzenlemeleri uyarınca en fazla 10.000 RMB (1.445 $) para cezasına çarptırılabilirler.

Vira Haber