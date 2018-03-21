Rus savaş gemisi Türk bayrağıyla boğazdan geçti!
Rus savaş gemisi, "Andreevsky" gönderine Türk bayrağını çekerek İstanbul boğazından geçti.
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Sabah 08.30'da boğazdan geçen Rusya'ya ait savaş gemisi "Andreevsky" gönderine Türk bayrağı çekerek boğazdan geçti. Çekilen görüntülerde geminin güvertesinde Rus askerleri de görülüyor.
Pm-56 borda numaralı Rus savaş gemisi "Andreevsky" 08.30'da Marmara Denizi'nden İstanbul boğazına girdi. Gönderine Türk bayrağı çekilen geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. İstanbul boğazından geçen gemi, Karadeniz'e doğru açıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Rus, gemi, İstanbul boğazı, Andreevsky, savaş gemisi, Marmara Denizi
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