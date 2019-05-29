Rusya Greenpeace'e 2.7 milyon dolar ödeyecek

Dünyanın en büyük çevre örgütü Greenpeace'ten yapılan açıklamaya göre bu anlaşma iki devlet arasında 2013 yılından bu yana süren davayı sona erdirmiş olacak. Rus sahil güvenlik birimleri Greenpeace'e ait Hollanda bandıralı Arctic Sunrise isimli gemiye denizde yapılan petrol aramalarını protesto ettiği sırada el koymuş ve içindeki 30 kişiyi gözaltına almıştı.

Aylarca Rus hapishanesinde kalan aktivistler 2014 Soçi Olimpiyatları'ndan kısa süre önce serbest bırakılmıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Greenpeace'e yapılan ödemenin dışında anlaşmanın içerdiği diğer maddelerin gizli olduğunu duyurdu. Greenpeace yetkilileri ve Rusya'da hapis yatan üyeleri de sonuçtan memnun olduklarını açıkladılar.

Vira Haber