Tuna Nehri’nde gemi battı: 7 ölü

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Tuna Nehri'nde çoğunluğunu Güney Korelilerin oluşturduğu 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.

Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Olay Çarşamba akşamı yerel saatle 22.00'de meydana geldi.

Turistlerin popüler ziyaret yerlerinden olan Tuna nehri, yoğun yağışlar nedeniyle son dönemde güçlü akıntılara sahip. Denizkızı anlamına gelen Hableany adlı geminin iki katlı olduğu ve 45 kişilik kapasitesinin bulunduğu belirtiliyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 19 vatandaşlarının kayıp olduğunu ve Macaristan'a bir ekip göndermeyi planladıklarını duyurdu. Kayıpları bulma ve kurtarma çalışmaları Perşembe günün erken saatlerinde de devam etti.

Kurtarma ekipleri zaman ilerledikçe nehre düşenlerin akıntılar nedeniyle daha uzaklara taşınacağı ve bu yüzden hayatta kalma şanslarının azalacağı uyarısında bulunuyor.

Reuters ajansı, Tuna nehrinde Budapeşte'nin güneyindeki tüm gemi trafiğinin de arama kurtarma çalışmaları nedeniyle durdurulduğunu yazdı.

Vira Haber