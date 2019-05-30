Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı

Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.

YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ

- Res Anatolia Holding AŞ

- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madencilik Nakliyecilik San. Tic. AŞ

- Çinili Res Enerji Üretim San. Tic. AŞ

- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

Vira Haber