Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı.
Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.
YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.
Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
- Eze İnşaat AŞ
- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
- Res Anatolia Holding AŞ
- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madencilik Nakliyecilik San. Tic. AŞ
- Çinili Res Enerji Üretim San. Tic. AŞ
- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ
Vira Haber
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