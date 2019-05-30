ADİK, Hindistan Donanmasına 5 FSS inşa edecek

Hindistanlı Hindustan Shipyard ile TAIS Grup üyesi Anadolu Shipyard (ADIK) arasında bir süredir devam eden görüşmeler çok önemli bir anlaşma ile sonuçlandı.

Anadolu Shipyard, Hindustan Shipyard’ın inşaa edeceği 5 adet filo destek gemisinin tasarımı ve inşaasına destek verecek. Projenin toplam değeri ise 2.3 milyar doları geçiyor.

HSL CEO’su ve Genel Müdürü, Tümamiral Sarat Babu, bu anlaşmanın kendilerine en iyi gemiyi yapabilmek için pratik kazandıracağına ve modern teknolojiyi kullanmalarını sağlayacağına dikkat çekti. HSL, daha önce Hyundai Ağır Sanayi ile yaptığı stratejik işbirliği ve ilk geminin Güney Kore’de inşaa edilmesi planını rafa kaldırmıştı.

Babu, “Son gelişmelerle beraber, TAIS ve HSL dört yıl içerisinde ilk gemiyi yapacaklar. Bu bizim için MSME sektörüne girişteki ilk adım olacak. Beş geminin tamamı Visakhapatnam’da inşaa edilecek” dedi.

Babu, resmi sözleşmelerin de önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

TAIS nedir?

Türkiye’nin, özellikle savunma projelerinde, öne çıkan tersanelerinden Anadolu Tersanesi, İstanbul Tersanesi, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi ve Selah Tersanesi bir araya gelerek TAIS ortak girişimini kurmuştu.

Sermayenin yanısıra teknik birikim ve ilişki ağını da tek çatı altında buluşturan TAIS, beş tersaneden oluşmasına rağmen tek bir tersane gibi hareket ediyor.

Tek bir tersanenin kaldıramayacağı proje gündeme geldiği zaman devreye TAIS üyesi diğer tersaneler devreye giriyor ve elini taşın altına koyuyor.

Teknik Destek

30 yıldan fazla deneyime sahip TAIS'in lider üyesi olan Anadolu Tersanesi, Filo Destek Gemilerinin tasarlanması ve inşası için HSL'ye destek sağlayacak. Her gemi 45.000 DWT'lik bir deplasman kapasitesine sahip olacak (ölü tonaj). Anlaşmanın bir parçası olarak, 'know-how ve know-why' HSL'ye aktarılacak.

Proje, insan gücünü üç kat artıracak ve imalat, patlatma, boru tesisatı, kablo tesisatı ve HSL projesine yönelik gereklilikleri karşılamak için donatılan yerel filamentlere büyük destek verecek.

Vira Haber