İş dünyası bu törenle ödüllendirilecek

Daha yaşanabilir kentler için proje üreten kişi ve kurumları onurlandırmak ve cesaretlendirmek amacıyla bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Kent ve Yaşam Ödülleri törenine çeşitli illerden iş insanları, sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlar katılacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ve YAPDER Başkanı Mehmet Gözcü’nün iş birliğinde düzenlenecek olan törende yaklaşık 20 dalda ödül verilecek.

Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum kuruluşları önderlerinin yer aldığı 50 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak gösteriliyor.

Uzun süredir kanalekonom.com'da yayınlanan 'KENT VE YAŞAM' ödülleri gazeteekonomi.com ekonomi haber sitesi tarafından da destekleniyor.