Rusya’nın İtiraz Ettiği Dev Tatbikat Başladı

Çoğu NATO ülkesinin yanı sıra Ukrayna’nın da katıldığı tatbikatta 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timinin yer aldığı belirtildi. Tatbikat, 11 Temmuz’da sona erecek.

Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki çatışmalar nedeniyle son günlerde Batıyla gerilim yaşayan Rusya, egemenlik bölgesinin yakınında yapıldığını için bu tatbikatı bir provakasyon olarak nitelendirmişti. Öte yandan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait “HMS Trent” savaş gemisi, dün İstanbul Boğazı’ndan geçip tatbikata katılmak üzere Karadeniz’e açıldı.

Vira Haber