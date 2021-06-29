TURMEPA 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı: Şadan Kaptanoğlu Bir Kez Daha Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Ülkemizin denizleri ve su kaynaklarını korumak amacıyla 1994 yılında Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, İMEAK Deniz Ticaret Odası ile birlikte kurulan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Harbiye’deki Divan Otel Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Covid-19 tedbirlerine uygun olarak HES kodu uygulamasının yanı sıra kişi başına 8 metrekare mesafeli oturma düzeninde, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantı, yeterli katılımcı üye sayısına ulaşılmasının ardından açıldı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve üyelerinin katıldığı toplantıda öncelikle Divan Kurulu seçimi yapıldı. Divan Başkanı olarak TURMEPA üyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit seçildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu: “Zor bir dönemin ardından tam olmasa da daha rahat nefes alabildiğimiz, umutlu bir döneme girdik. Bu yoğun gündem içinde salgının ardından doğa bizlere yine sesini yükseltti ve bu defa da ufukta Marmara Bölgesi’nde müsilaj yani deniz salyası görüldü. Biz de tüm dikkatimizle bu konuya odaklandık. Ne mutlu ki herkesin aklına gelen ilk kuruluş biz olduk. Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar bizden rapor istediler. Biz de kendilerine raporu sunduk ve kamuoyuna çağrıda bulunduk. Ardından bakanlık tarafından oluşturulan koordinasyon kurulunda oy hakkı da olan tek STK olarak yerimizi aldık ve çalışmalarımıza başladık. Özellikle eğitim ve halkımızın bilinçlendirilmesi konusunda bakanlıkla birlikte çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda sürdüreceğiz. Burada TURMEPA, 27 yıllık deneyiminden aldığı gücü ve ne kadar sağlam temellere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. 2020 yılıyla ilgili zor şartlara rağmen ekibimizle güzel işler ortaya çıkarmaya devam ettik. Büyük bir uyumla çalıştığımız yönetim kurulumuza, denizlere gönül vermiş tüm üyelerimize, tüm TURMEPA çalışanlarına ve desteklerini esirgemeyen, harika işlere imza atmamızı sağlayan sponsor ve destekçilerimize sonsuz teşekkürler.” diye konuştu.

Ardından derneğin Genel Müdürü Semiha Öztürk tarafından 2020 yılı faaliyetleri ve bütçesi sunuldu. 2020 yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliği ile onaylandı. 2020 yılı için yönetim ve denetim kurulları ibra edildi ve 2020 yılı faaliyet programı ile bütçesi de kabul edildi. Daha sonra derneğin 2021 yılı ilk altı aylık faaliyetleri ve 2021 yılı bütçesi üyelere sunularak oy birliğiyle onaylandı.

Sonrasında 2021-2024 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Açık şekilde gerçekleştirilen oylama sonucunda Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ile Asil ve Yedek Denetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle seçildi. Dernek tüzüğüne göre üç yıllığına belirlenen Yönetim ve Denetim Kurulları’nın Asil ve Yedek Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Üyeleri - Asil Liste Yönetim Kurulu Üyeleri - Yedek Liste

RAHMİ M. KOÇ RECEP DÜZGİT

ŞADAN KAPTANOĞLU HAKAN ŞEN

İBRAHİM YAZICI SEMİH DENİZ

TEZCAN YARAMANCI TEOMAN YELKENCİOĞLU

EŞREF CERRAHOĞLU ÖMER AKAT

JONATHAN BEARD

ALDO KASLOWSKI

TAMER KIRAN

VERA BULGURLU

DIANE ARCAS

ERDAL BAHÇIVAN

ALİ ÜLKER

TURGUT KONUKOĞLU

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

PELİN AKIN ÖZALP

ALİ GÜRÜN

MEHMET YILMAZ ULUSOY

Denetim Kurulu - Asil Liste Denetim Kurulu - Yedek Liste

AHMET BEDRİ İNCE İBRAHİM MURAT ÇAĞLAR

KEMAL UZUN MEHMET ÖZKAN

CENGİZ KAPTANOĞLU GÖKHAN DİZEMEN

Daha sonra genel kurul gündemi doğrultusunda, dernek şubeleri ve temsilcilikleri için yönetmelik hazırlanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının son bölümünde TURMEPA Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan Yaramancı, TURMEPA üyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, TURMEPA üyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve TURMEPA üyesi Cemil Saçar söz alarak derneğin başarılı çalışmaları için tebrik ve temennilerini paylaştı, ülkemizin çevre gündemine dair görüşlerini dile getirdi.

Genel Kurul toplantısının ardından yeni Yönetim Kurulu, dernek tüzüğü gereği görev dağılımını üyeleri arasında yaptı. Buna göre Şadan Kaptanoğlu yeni dönemde de TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürürken oy birliğiyle alınan kararla görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

Yönetim Kurulu Başkanı – Şadan Kaptanoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İbrahim Yazıcı

Sekreter Üye – Turgut Konukoğlu

Sayman Üye – Jonathan Beard

Vira Haber