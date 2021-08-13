Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki petrol sızıntısına soruşturma

Başsavcılık, çevre kirliliği suçlamalarıyla ilgili bir ceza soruşturması başlattığını ve suçlulardan tazminat talep edeceğini söyledi.

Rusya Bilimler Akademisi (RAN), Karadeniz'de yaşanan ve 200 metrekare alanı etkilediği bildirilen petrol sızıntısının aslında 80 kilometrekare alanı etkilediğini açıkladı.

Çevreci dernek WWF Rusya'ya göre toplam 100 ton petrol denize döküldü.

Sızıntı, açıklanandan 400 bin kat daha fazla

RAN’da görevli bilim insanlarınca hazırlanan raporda, 7 Ağustos'ta Rusya’nın Karadeniz sahilindeki Novorossiysk şehrinde terminalde yaşanan petrol sızıntısına dair bilgiler verildi.

Sızıntının, terminalde bulunan Yunanistan bayraklı bir gemide yaşandığı aktarılan raporda, "Radarla yapılan incelemelerde, petrol kirliliğinin neredeyse 80 kilometrekare alana ulaştığı ve sızıntının beyan edilenden çok daha büyük olduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Terminalin sahibi Caspian Pipeline Consortium adlı şirketten olaya ilişkin 8 Ağustos’ta yapılan açıklamada, sızıntının yalnızca 200 metrekarelik alana yayıldığı öne sürülmüştü.

Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansınca (Rosprirodnadzor) yapılan açıklamada, sızıntının çevreye verdiği zararın değerlendirmesine yönelik çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Sızıntı nasıl meydana gelmişti?

Petrol sızıntısı, 7 Ağustos’ta Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun yükleme cihazı VPU-1'den Yunanistan bayraklı Minerva Symphony tankerine petrol pompalanması sırasında meydana gelmişti.

Uydu ve meteorolojik verileri analiz etmeye devam eden uzmanlar, elde ettikleri son verileri henüz paylaşmadı.