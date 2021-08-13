Okyanusun ortasında bir başına 76 gün

ABD’li mimar Steven Callahan’ın çocukluğundan beri en büyük tutkusu teknelerdi. 20 yaşında kendi teknesini inşa eden Callahan, 29 yaşındayken yine kendi inşa ettiği Napoleon Solo isimli tekneyle Atlantik Okyanusu’nda bir yarışmaya katılır. Teknesiyle İngiltere’ye giden Callahan’ın teknesi geri dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenle su almaya başlar. Teknesi yavaş yavaş sulara gömülen Callahan, teknesinden alabildiği kadar eşyayı yanına alarak bir cankurtaran botuna biner.

Güney Ekvator akıntısı nedeniyle cankurtaran botu teknesinin battığı noktadan uzaklaşan ve kontrolsüz bir şekilde sürüklenen Callahan için 76 gün sürecek yaşam mücadelesi başlamış olur. En önemli sorunu yiyecek ve temiz su bulmaktır. Yanına yeterli yiyecek alamayan Callahan, gemisinden kurtardığı zıpkın ile balık avlamaya başlar. Güneş enerjisiyle çalışan su damıtma cihazıyla ve yağmur suyunu toplamak için harcadığı çabayla az olsa da temiz suya ulaşıp, hayatta kalmayı başarır.

Okyanusta 1.800 mil (3.300 km) boyunca sürüklenen Callahan’ın botu birkaç kez delinme tehlikesi geçirir, köpek balıkları kendisini rahatsız eder. Yanındaki az sayıda işaret fişeğini idareli kullanır ancak kimse bu fişekleri görmez. 20 Nisan 1982 günü Marie Galante adası açıklarında balıkçılar tarafından kurtarıldığında, kilosunun üçte birini kaybetmiş ve vücudu birçok yarayla kaplanmıştır. Hemen hastaneye kaldırılır ve tedavi edilir.

Callahan, okyanusun ortasında tek başına geçirdiği 76 günlük yaşam mücadelesinin ardından, denizlere hiç küsmez. Birçok defa okyanusu yeniden geçer, tekneler inşa eder, deniz tutkusunu devam ettirir. Hayatta kalma mücadelesini anlatan kitabı Başıboş - Denizde Kayıp Yetmiş Altı Gün ismiyle Türkçeye de çevrilmiştir.

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