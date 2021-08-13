Türk yatlarına adalar yasağı kalktı

Yeni seyahat direktifi ile Türkiye’den gelecek özel gezi teknelerine yeşil ışık yakılırken, feribot seferlerinde ise yasak sürdürüldü. Özel gezi tekneleri ile Ege adalarına seyahat edecek Türk vatandaşlarının, aşı sertifikası ya da son 72 saate yapılmış PCR veya son 48 saatte yapılmış hızlı test ibraz etmeleri gerekiyor.

Yasakların kalkması için yoğun çaba sarf eden Sömbeki Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu yıl aldığımız en iyi haber. Türk turistleri Sömbeki’ye bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Yorgo Kırbaki - Hürriyet