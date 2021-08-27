SAAM, PANAMA İçin Yeniden SANMAR’I Seçti

Başarılı ve aynı zamanda kompakt tasarımlarından biri olan RAmparts 2400SX serisi römorkör yeni sahipleri tarafından SAAM PALENQUE olarak adlandırıldı. Römorkör, SAAM’ın en büyük servis sunucusu olduğu Panama kanalının hem Atlantik hem Pasifik okyanusundaki limanlarında hizmet vermek üzere üretildi.

Kanadalı dizayn firması Robert Allan Ltd tarafından Sanmar’a özel olarak tasarlanan RAmparts 2400SX serisi römorkör daha öncesinde İzmir’de Sanmar’ın kendi filosunda görev yapmıştı.

SAAM PALENQUE, Sanmar’ın daha önce SAAM’a operasyonlarını Peru’da da genişletmesi için sene başında teslim ettiği Albatros ile aynı özelliklere sahiptir. SAAM aynı zamanda Panama’da 2020 yılında yine Sanmar’dan satın almış olduğu SAAM VALPARAISO’yu da işletmektedir.

24.4 m uzunluğunda, 11.25 m genişliğinde ve 5.6 m yüksekliğindeki römorkör her biri 1600 devirde 2100 kW elde edebilen iki adet Caterpillar 3516C ana makine ile donatılmıştır. Teknolojik açıdan oldukça gelişmiş olan römorkör etkileyici 72 tonluk çekme kuvvetine ve 12.5 knot seyir hızına sahiptir.

MLC standartlarındaki yaşam mahali; kaptan ve çarkçıbaşı kamaraları, tuvaletli duşlar, mutfak ve salonla birlikte güverte katında konumlandırılmıştır. Römorkör güverte altındaki iki adet çift kişilik banyolu tuvaletlere sahip kamaralarla birlikte 6 mürettebatlık kapasiteye sahiptir. Tüm yaşam mahali alanları ısıtma soğutma sistemine sahip ve doğal havalandırmalıdır.

Ses ve titreşimi minimize etmek ve mürettebat konforunu maksimum seviyeye çıkartmak adına tüm makineler ve hidrolik borular dahil ana ekipmanlar izolasyon klipsleri ile monte edilmiştir.

SAAM Teknik Müdür’ü Pablo Caceres; “SAAM olarak, Panama operasyonlarımızdaki müşterilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak, efektif olarak tasarlanmış, yüksek kalite ve donanımlı römorkörümüzle gurur duymaktayız ve çok memnunuz. SAAM PALENQUE’i AES LNG Terminali (Costra Norte), TELFER Tanks Fuel Oil Terminali ve PPC Cristobal Container Terminali’ndeki operasyonlarda kullanarak SAAM’ın yüksek standartlarını sunmaya devam edeceğiz. SAAM PALENQUE bizleri kesinlikle hedeflerimize ulaştıracaktır.” dedi.

Sanmar Denizcilik Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın; “ Sanmar olarak her zaman müşterilerimizle güvene dayalı, uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz ve SAAM’ın bir kez daha bizleri tercih etmesi oldukça memnun edici. RAmparts 2400SX tasarımı römorkörlerimiz kompakt yapılardaki römorkörlerin manevra kabiliyetine sahip ama aynı zamanda daha büyük römorkörlerin kuvvetinde olduğu için fazlasıyla popülerdir. Bütün dünyadaki operatörler tarafından büyük ilgi görmekteler.”ifadelerinde bulundu.

SAAM PALENQUE ABS, A1, Towing Vessel, AMS, ABCU, UWILD, Unrestricted Service, Fire Fighting Vessel 1 notasyonlarına sahiptir.

Vira Haber