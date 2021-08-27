Konteyner Gemisi Ahırkapı'ya Demirletildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan demir yüklü konteyner gemisinin Ahırkapı'ya demirletildiğini bildirdi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaeli'den Romanya’ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde (Boğaz girişi mevkisi) makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz ile kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi." bilgisi verildi.
Vira Haber
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Etiketler : Konteyner Gemisi, Gemi Kazası, Gemi Vira Haber
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