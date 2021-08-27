Türk Armatörler Birliği 42. Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Türk Armatörler Birliği’nin (TAB) 42’nci genel kurulu İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ile beraber yönetim kurulu üyeleri Burak Akartaş, Mustafa Can ve Kemal Akbaşoğlu’nun da hazır bulunduğu seçimlerde ihan Ergenç liderliğindeki ekip, TAB’ın yeni yönetimini oluşturdu.
Dünya denizciliğinin hızlı bir şekilde değiştiğini ve armatörlerin de buna eşlik etmek zorunda olduğunu belirten Ergenç, bu doğrultuda dürüst ve liyakat sahibi bir yönetim kurulu oluşturduklarını söyledi.
TAB’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu :
Yönetim kurulu asil üyeleri
Cihan Ergenç
Ali İbrahim Kontaytekin
Mehmet İnce
Erhan Bayraktar
Metin Düzgit
Murat Er
Rasim Akar
Mesut Cesur
Adnan Naiboğlu
Kemal Akbaşoğlu
Burak Akartaş
Kaşif Kalkavan
Savaş Ercan
Yönetim kurulu yedek üyeleri
Binay Çavuşoğlu
Hüseyin Konan
Murat Gün
Cem Kalkavan
Recep Kuru
Davut Altıner
Faruk Emre Yıldıran
Mustafa Can
Muammer Yağcı
Hakan Karakaya
Emre Akay
Halil İbrahim Atabey
Denetleme kurulu asil üyeleri
Faruk Miras
Orhan Aslan
Sadık Kalkavan
Denetleme kurulu yedek üyeleri
Turgay Kalkavan
Ali Faik Akar
Fazlı Mete
Disiplin kurulu asil üyeleri
Erol Yücel
Koray Deniz
Yaşar Naiboğlu
Disiplin kurulu yedek üyeleri
Cengiz Türkmen
Mehmet Mete
Murak Şekerci
Vira Haber
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