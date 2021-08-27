Türk Armatörler Birliği 42. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ile beraber yönetim kurulu üyeleri Burak Akartaş, Mustafa Can ve Kemal Akbaşoğlu’nun da hazır bulunduğu seçimlerde ihan Ergenç liderliğindeki ekip, TAB’ın yeni yönetimini oluşturdu.

Dünya denizciliğinin hızlı bir şekilde değiştiğini ve armatörlerin de buna eşlik etmek zorunda olduğunu belirten Ergenç, bu doğrultuda dürüst ve liyakat sahibi bir yönetim kurulu oluşturduklarını söyledi.

TAB’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu :

Yönetim kurulu asil üyeleri

Cihan Ergenç

Ali İbrahim Kontaytekin

Mehmet İnce

Erhan Bayraktar

Metin Düzgit

Murat Er

Rasim Akar

Mesut Cesur

Adnan Naiboğlu

Kemal Akbaşoğlu

Burak Akartaş

Kaşif Kalkavan

Savaş Ercan

Yönetim kurulu yedek üyeleri

Binay Çavuşoğlu

Hüseyin Konan

Murat Gün

Cem Kalkavan

Recep Kuru

Davut Altıner

Faruk Emre Yıldıran

Mustafa Can

Muammer Yağcı

Hakan Karakaya

Emre Akay

Halil İbrahim Atabey

Denetleme kurulu asil üyeleri

Faruk Miras

Orhan Aslan

Sadık Kalkavan

Denetleme kurulu yedek üyeleri

Turgay Kalkavan

Ali Faik Akar

Fazlı Mete

Disiplin kurulu asil üyeleri

Erol Yücel

Koray Deniz

Yaşar Naiboğlu

Disiplin kurulu yedek üyeleri

Cengiz Türkmen

Mehmet Mete

Murak Şekerci

Vira Haber