Sabiha Gökçen’de ‘Sıfır Atık Mavi Projesi başladı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın 10 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Sıfır Atık Mavi Projesi’ne çevreye duyarlı kurumlar da destek veriyor. Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile başlatılan iş birliği ile havalimanı personeli ve yolcularının Sıfır Atık Mavi hareketine katılması sağlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık hareketi kapsamında 10 Haziran’da TURMEPA’nın katkılarıyla yeni bir adım atıldı ve ülkemizi çevreleyen denizlerin korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Mavi projesi hayata geçirildi. Doğal kaynaklarımızın korunarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, gelecek nesillere berrak denizler ve temiz bir çevre bırakmak amacıyla bu mavi yolculuğa toplumun tüm kesimlerini dahil etmeyi hedefleyen TURMEPA, bu amaçla kurumsal iş birliklerine imza atıyor.

Ekim ayında TURMEPA ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında başlatılan proje ile havalimanı personeline Sıfır Atık Mavi ile deniz ekosistemi konusunda eğitimler verilerek, Sıfır Atık Mavi dönüşümünün ilk adımı atılmış oldu.

İş birliği kapsamında ayrıca TURMEPA’nın Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sualtı Atık Sergisi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşınarak Aralık ayı boyunca havalimanı yolcularının ziyaretine açık olacak. Böylece binlerce havalimanı yolcusunun denizler konusunda farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarından oluşan 500 kişiye verilecek olan Sıfır Atık Mavi Dönüşüm ve deniz ekosistemi eğitimleri, 14 – 18 Ekim tarihlerinde hafta içi her gün 11.00 – 12.30 saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Vira Haber