Balast Suyu Yönetimi ile ilgili değişiklik

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 13 Ekim 2019 tarihinde, gemilerin balast suyunda bulunan istilacı türlerin potansiyel olarak yayılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası bir antlaşmada yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Uluslararası Balast Suyu ve Sedimanları Kontrolü ve Yönetimi Konvansiyonu (BWM Sözleşmesi) 2017 yılının Eylül ayında yürürlüğe girmişti.

O tarihten bu yana potansiyel olarak istilacı su türlerinin transfelerini önlemek amacıyla gemilerin balast sularının yönetmesi isteniyor. Tüm gemiler, gemiye özgü bir balast suyu yönetim planına sahip olmalı ve balast suyu kayıt defteri bulundurmak zorunda.

Ayrıca balast suyunu D-1 balst suyu değişim standardını veya D-2 performans standardını karşılaması için yönetmeleri de gerekiyor.

Değişiklikler D-2'ye ulaşmak için kullanılan NWM sistemlerinin nasıl değerlendirilmesi ve onaylanması gerektiğini belirleyen Balast Suyu Yönetim Sistemlerinin onay kodunu zorunlu kılıyor.

Balast suyu yeni bir yere bırakılmadan önce sudaki organizmaların ve patojenlerin çıkarılmasını veya zararsız hale getirilmesini sağlamaya yardımcı olacak. Böylelikle istilacı türlerin yanı sıra potansiyel olarak zararlı patojenlerin yayılması engellenmiş olacak.

BWM Sözleşmesinde yapılan değişiklikler 2018 yılının Nisan ayında kabul edilmişti. Uygulama takvimi, sözleşmede belirtilen D-2 standardına uygunluğun, 8 Eylül 2024'e kadar bireysel gemiler için zaman içinde aşamalı olacağı anlamına geliyor. Zaman geçtikçe daha fazla gemi D-2 standardına uygun hale gelmiş olacak.

Başka bir açıdan bakıldığında D-2 standardının karşılanması, BWM sistemlerinin gemilere montajıyla sağlanacak. Piyasada, balast suyunu arıtmak için ultraviyole ışık gibi fiziksel yöntemler kullanımının yanısıra aktif maddeleri kullanan kimyasallara kadar pek çok onaylanmış sistem bulunuyor. Kimyasal madde kullanan gemilerin ek bir onay sürecinden geçmeleri gerekiyor.

IMO, yürürlüğe giren BWM Sözleşmesinde yapılan diğer değişikliklerin sertifikasyon ile ilgili olduğunu bildirdi.

Bu arada D-2 standardı, gemilerin yalnızca aşağıdaki kriterleri karşılayan balast suyunu tahliye edebileceğini belirtiyor.

• Kübik metre başına minimum boyutta 50 mikrometreden büyük veya ona eşit 10 canlı organizma;

• mililitre başına minimum 10 mikrometre ile 50 mikrometre arasında değişen 10 canlı organizma;

• 100 mililitre toksikojenik Vibrio cholerae için 1 koloni oluşturan birimden (cfu) daha az;

• 100 mililitre Escherichia coli başına 250 cfu'dan az; ve

• 100 mililitre Bağırsak Enterokok için 100 cfu'dan az.

Vira Haber