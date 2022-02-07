Sadun-Oda Boro İsmi Vapurda Yaşayacak

Dünya seyahatini tamamlayan ilk Türk olarak denizcilik tarihimize geçen Sadun Boro ve eşi Oda Boro’nun isimlerinin İstanbul Şehir Hatları İşletmesi’ne ait bir vapura verilmesi için kampanya başlatılırken, İBB yetkilileri de filoya yeni katılacak bir gemiye Boro çiftinin isminin verilebileceğini kaydetti.

22 Haziran 1965 günü Caddebostan’dan Türk denizciliğinde çığır açmak için yola çıkan Sadun-Oda Boro çifti, o zamana kadar hiçbir Türkün gitmediği coğrafyalara ulaşmıştı. 2 direkli Kısmet adlı yelkenli okyanusları aşarak dünyayı dolaşan Boro çifti, 3 yıl sonra döndükleri İstanbul’da görkemli bir karşılama töreniyle karşılaşmıştı. Devlet töreniyle karşılanan Boro çiftinin dünya seyahatinde izlediği rota da, sivil denizcilik tarihine 'Sadun Boro Rotası' olarak girmişti. 10,5 metre boyundaki Kısmet yelkenlisi Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenirken, 2015 yılında kaybettiğimiz Sadun Boro isminin denizlerde yaşatılması için denizciler harekete geçti.

Boro’nun ardından dünyayı denizden dolaşmak için yelken açan isimlerden Ekrem İnözü, 2004-2007 yılları arasında gerçekleştirdiği seyahate ilham olan ikilinin isminin bir vapura verilmesi için kampanya başlattı. İnözü, “Bizim ufkumuzu açan Sadun Boro’nun isminin bir deniz aracında yaşaması prestijimiz için çok önemli. Çünkü Sadun Boro amatör denizcilerin sivil amiralidir. Boro’nun önderliği ve teşvikiyle başlayan Türk yelkenlerinin Türk bayrağıyla dünyayı dolaşması ülkemiz açısından dönüm noktasıdır. İstanbul’a yakışan yeni bir vapura Sadun-Oda Boro isminin verilmesi Türk denizciliğine verilecek en güzel hediyelerden biridir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise, "Boro çifti, Türk denizciliğini dünyaya, dünya denizciliğini de bize tanıttı. Vapurlarımızdan birinde ismini yaşatmak istiyoruz. Dünya seyahatinde yanında olan ve her güçlüğe göğüs geren kıymetli eşiyle birlikte isimlerini filomuza yeni katacağımız bir vapura vermek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” değerlendirmesini yaptı.