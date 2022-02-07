Deniz Kayadelen, Buz Yüzmede Dünya Şampiyonu Oldu

Milli sporcu Deniz Kayadelen, Uluslararası Buz Yüzme Derneği (IISA) 4'üncü Dünya Şampiyonası'nda 35-39 yaş kadınlar 500 metre serbest yarışmasında 8 dakika 1 saniyelik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Buz Yüzme Derneği (IISA) tarafından Polonya'nın Glogow bölgesinde düzenlenen 2022 IISA 4'üncü Dünya Şampiyonası'nda Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün milli sporcusu Deniz Kayadelen, 50 metre, 100 metre, 250 metre, 500 metre ve 1000 metre müsabakalarına katıldı.

3 derece ısıdaki havuzda bugün yapılan 35-39 yaş kadınlar 500 metre serbest müsabakasında 8 dakika 1 saniyelik derece kaydeden Kayadelen, buz yüzmede dünya birincisi oldu ve şampiyonluğa ulaştı.

"TÜRK KADININI TEMSİL ETTİM"

Yarışın ardından duygularını dile getiren Kayadelen, "Türkiye adına yüzdüm, Türk kadınını temsil ettim. Dünya şampiyonu oldum, hepimize ilham olsun. Duygularımı ifade edemiyorum. Çok zorlandım, çok mücadele ettim ama dayandım, yılmadım. Son ana kadar savaştım. Çok mutlu ve gururluyum. Su sıcaklığı 3 dereceydi, 500 metre yüzdüm. Daha niceleri gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.