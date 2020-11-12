Safiport Derince’den Avrupa’ya Express Servis Başladı!

Intermodal liman özelliği sayesinde denizyolu taşımacılığını karayolu ve tren yolu ile destekleyen Safiport Derince’den Trieste’ye gerçekleşen MSC Express servis ile Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, Macaristan, İsviçre, Slovakya, Polonya’ya hızlı teslimatlar karşılıklı olarak yapılacak.

MSC, Avrupa’ya kara nakliyesine alternatif ve daha ekonomik yeni bir express servis başlattı. Derince’den Trieste’ye başlayan express servis ile ithalat ve ihracat yükleri en kısa transit süreler ile varış noktasına ulaştırılıyor. Tır ile yapılan karayolu taşımalarına güvenli bir alternatif olarak sunulan yeni denizyolu servisi sayesinde ihracatlar kara sınır kapısı sıkıntısı yaşanmadan gerçekleşecek.

Her Cumartesi Safiport Derince’den çıkarak İtalya - Trieste’ye varacak olan servis, 3,5 günde Trieste Free Port’ta olacak ve İtalya – Trieste Free Port’tan çıkarak Safiport’a dönüşünü tamamlayacak.

Express servis ile yükler, Anadolu’dan Safiport Derince’ye uzanan, İtalya-Trieste’den tüm Avrupa’ya yayılan global tren ağı sayesinde en hızlı ve güvenilir şekilde adrese teslim edilecek.

Vira Haber