Çin, 4 Bin 250 Yolcu Taşıyacak İlk Kruvaziyer Gemisinin Yapımına Başladı

Henüz adı konmamış olan dev gemi, 2 bin 800 kabin ve süitte 4 bin 250 yolcu taşıyacak kapasitede olacak. Geminin 2023 yılında tamamlanıp suya indirilmesi hedefleniyor.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd., China State Shipbuilding Corporation'ın (CSSC-Devlet Tersane Kurumu) bir yan şirketi olmakla beraber bu tarihsel nitelikli projede hem İtalyan Fincantieri Tersanesi ve hem de Çinli Cruise Technology Development Co. Ltd. (CCTD-Kruvaziyer Teknoloji Geliştirme Şirketi) ile ortaklık halinde hareket ediyor.

Yeni inşa edilen gemiyi sipariş eden, yine CSSC Carnival Cruise Shipping Limited'in bir ortağı olup bu şirket tarafından 2017'de kurulan ve geminin işletmesinden de sorumlu olacak olan şirket. Ancak geziler yalnızca Çin'de pazarlanacağı için dev geminin iç dizaynı da yine Çinli potansiyel gezginlerin zevkine göre tasarlanıyor. Öte yandan, aynı ortaklık çerçevesinde başka gemilerin inşası için de şimdiden bazı görüşler olduğu belirtiliyor. Üretim, içinde yaşanmakta olan zor zamanlara karşın, tam planlandığı gibi ilerliyor. Gelişmeler, deniz gezisinin yani kruvaziyer endüstrisinin Çin'deki geleceği için çok olumlu bir gösterge.

Vira Haber