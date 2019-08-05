Safmarine, müşterileri ile aynı gemide

CEO, BOĞAZ'DA FORWARDER'LARLA BULUŞTU

David Williams, göreve geldiği 2015 yılından bugüne Safmarine bölge ofisleri ve müşterileriyle tanışmak ve iletişimini sürdürmek için düzenli bölge ziyaretleri yapıyor. Ağustos ayında, Safmarine Doğu Akdeniz Bölgesi’nin merkezi olan İstanbul’a üçüncü ziyaretini yapan Williams, Safmarine Türkiye çalışanları ile birlikte Boğaz’da İstanbul, İzmir ve Mersin forwarder müşterileri ile buluştu.

David Williams ve Safmarine Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Mine Ersoy Bayazıtoğlu’nun yaptıkları konuşmayla başlayan akşamda, müşteri memnuniyeti anketi sonuçları Safmarine forwarder müşterileriyle birlikte kutlandı.

Safmarine CEO’su ve aynı zamanda Maersk Afrika direktörü olan David Williams organizasyon açılısında yaptığı konuşma ile tüm müşterilere teşekkür ederken, değişim ve ilerlemenin önemini vurguladı. Şirketin dışarısında olan değişim, şirketin içerisinde olan değişimden hızlıysa, o şirketin varlığını uzun süre devam ettiremeyeceğini, değişimin büyümenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Safmarine Doğu Akdeniz Bolge Müdürü Mine Ersoy Bayazıtoğlu son 20 yılda 190 bin ffe'en 1 milyonun üzerine çıkan global volum'un müşterilerinin desteği sayesinde olduğunu, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde de hedeflerinin 130 bin ffe'nin üzerine çıkmak olduğunu iletti.

Yapılan etkinlikte ayrıca ürün müdürlerinin de katılımıyla kara nakliyesi, gümrük servisleri ve mal değerini koruma paketleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Denizcilik sektörünün önde gelen firmalarının katıldığı keyifli etkinlikte, davetliler arasında en çok konuşulan konu, ekonomi ve para politikalarının deniz ticareti üzerindeki etkisi oldu.

HEDEF TAŞIMACILIKTA FARK YARATMAK

Bugün 85 ülkede çalışan 1200 Safmarine’linin tüm dünyada ortak bir hedefi olduğunu açıklıyor: Taşımacılık sektöründe fark yaratmak

Safmarine, köklü geçmişi ve geniş servis ağına dayalı tecrübesi ile genç ve enerjik yapısının sağladığı gücü, değişen piyasa koşullarında yaratıcı çözümlere dönüştürerek büyümek istiyor. 2018 sonunda 1 Milyon ffe'yi gecen global volumları da bunu kanıtlar nitelikte

TİCARETİN HER ADIMINDA YOL ARKADAŞI

Yakın zamana kadar ana faaliyet alanı olan denizyolu ile konteyner taşımacılığında büyüyen Safmarine, artık müşterilerine denizin ötesinde de ürünler sunuyor.

Kara Nakliyesi, Mal Değerini Koruma paketleri ve Gümrük Servisleri ile genişlettiği ürün gamına, Depo Hizmetleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ticaret Finansmanı, Soğuk Zincir Yönetimi servislerini de ekleyerek, yükleyicinin fabrikasından/deposundan alıcının fabrikasına/deposuna kadar her adımda müşterilerinin lojistik partneri olmayı hedefliyor.

Bunların yanında KıtalararasıTrenyolu Taşımacılığı ürünleri ile de hava kargo ihtiyaçlarına alternatif yaratıyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE ZİRVEDE

Son çeyrekte açıklanan müşteri memnuniyeti anketi sonuçları, Safmarine çalışanlarının fark yaratan insanlar olmaktaki başarısını gösterir nitelikte. Safmarine Doğu Akdeniz Bölgesi, müşteri memnuniyetinde tüm dünyadaki Safmarine Ofisleri arasında üst sıralarda yer alarak olumlu müşteri deneyimi konusundaki başarısını sürdürüyor. Firmanın hedefi, genç ve nitelikli çalışanları ve sektörde öncü e-ticaret çözümleri ile, müşteri odaklı yaklaşımını ve olumlu müşteri deneyimini tedarik zincirinin tüm adımlarına yaymak ve sürdürmek.

Vira Haber