Aselsan’ın ‘Reis’i Türk boğazlarını gözetleyecek

ASELSAN ve HAVELSAN arasında imzalanmış olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün gemi trafik yönetimi ihtiyacına yönelik tedarik edilecek olan REİS Sahil Gözetleme Radarı ve yedek malzemelerinin fabrika kabul testleri gerçekleştirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN temsilcilerinden oluşan kabul heyetiyle birlikte gerçekleştirilen kabul faaliyetleri sonucunda radar sistemi ile yedeklerinin fabrika kabul testleri başarı ile tamamlandı.

SAHİL GÖZETLEME RADARI

REİS Sahil Gözetleme Radarı, sabit bir kara platformu üzerinde kullanılabilen, su üstü deniz hedeflerini ve su üstünde alçak irtifaya sahip hava hedeflerini tespit ve takip edebilen, düşük tespit edilme olasılıklı bir radar sistemi.

ASELSAN tarafından özgün olarak tasarlanıp üretilen SERDAR Radar ailesinin farklı bir versiyonu olan REİS Sahil Gözetleme Radarı, gelişmiş hedef tespiti ve ayrışımı yapan ve arıza durumunda otomatik olarak kesintisiz çalışma sağlayan yedekli gönderme/alma yapısına sahip bir sahil gözetleme radarı olup gemi trafik hizmetleri, liman ve göç kontrolü gibi uygulamalarda da kullanılıyor.

Vira Haber