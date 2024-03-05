Sağanak ve Fırtına Alarmı Verilen Antalya'da Uçurtma Sörfü Keyfi

Türkiye’nin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya da güne yağış ve rüzgarlı bir havayla uyandı. Her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kötü hava koşulları dolayısı ile ıssızlaştı. Fırtına ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalgalar oluştu. Bu dalgaları fırsat bilen bir uçurma sörfçüsü, Boğaçayı’nın denizle buluştuğu noktaya geldi. Hava 17, deniz suyu sıcaklığının 19,2 derece ölçülürken, şiddetli rüzgârlı havayı fırsata çeviren sörfçü bu anları keyfe çevirdi. Adrenalini yüksek sörf tutkunu, sörf tahtalarıyla uçurtmasını da yanına alarak kendini denize bıraktı. Şiddetli rüzgârla o anların keyfini çıkaran sörfçü, zaman zaman ayağını denizden keserek yukarı fırladı. Diğer taraftan yarı zaman zaman yarı parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte Konyaaltı Sahili'nin turkuaz renge büründüğü görüldü.

Vira Haber