Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Belirlendi

Bildiri şu şekilde;

Ülkemizin en eski denizcilik kuruluşu olan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği (Kuruluş 6 Kasım 1902) 05 Mart 2024 tarihinde Dernek Merkezinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da yapılan seçimle mevcut Başkan Sayın Recep Düzgit’ in oluşturduğu tek listeyle gidildi. Seçime katılan dernek üyelerinin tamamının oylarını alarak, Sayın Recep Düzgit ‘in listesinde yer alan ekip, yeniden 3 yıllığına seçildi.

Dernek Başkanı Recep Düzgit genel kurula hitaben Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, bir önceki çalışma döneminde yer alan Yönetim Kurulu arkadaşlarına teşekkür etti ve yapılacak işlerin henüz tamamlanmadığı, daha çok işlerin olduğunu, birlikte başlanan ve yeni dönemde de çalışmaların devam edeceğini belirttikten sonra, üyelere gösterdikleri güvenden ötürü teşekkür etti.

Yapılan seçimde, 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Recep Düzgit Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Türkantos Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Eminoğlu Genel Sekreter Murat Denizeri Sayman Henryk Drownıak Üye Rifat Karakimseli Üye Cihangir İnanç Üye

Genel Kurul üyeleri, yeni seçilen üyelerin, 122. yılını kutlayacak olan, ülkemizin en eski sosyal denizcilik kuruluşu derneğimizi, her alanda ve en iyi şekilde maddi, manevi temsil eden, önceki ve yeni Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek, ülkemiz Denizcilik sektörünün gelişmesinde yapacakları tüm çalışmalarında, başarılar dilediler.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği