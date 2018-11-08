Sağlığına kavuşan carettalar denizle buluştu

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı da olan Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKİYM) Müdürü Prof. Dr. Enes Altuğ, Samandağ sahilinde yaptığı açıklamada, 2010 yılından bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Altuğ, merkezde şimdiye kadar yaklaşık 100 deniz kaplumbağasının tedavisini gerçekleştirdiklerini bildirerek, bölgede bulunan yaralı deniz kaplumbağalarında daha çok kafa travması ve yüzgeç kopmasıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Ağlara veya misinalara dolanan canlıların büyük zararlar görebildiğine dikkati çeken Altuğ, özellikle balıkçılardan daha dikkatli ve bilinçli olmalarını istedi.

Altuğ, caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu hatırlatarak, doğanın dengesinin korunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Merkezlerinde deniz kaplumbağalarının her türlü ameliyatlarını yapabildiklerini vurgulayan Altuğ, "Dünyada en üst düzeyde yapılacak ameliyat, teşhis, tedavi olanaklarına ve uzman ekibine sahibiz. Gerekli konularda patoloji uzmanlarımız da hastalıkların teşhisi konusunda bize destek oluyorlar." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar da kurumlarının uzun yıllardır Samandağ kumsallarında deniz kaplumbağalarıyla ilgili hem koruma ve izleme hem de tedavilerinin yaptırılması süreçlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından 3'ü caretta caretta, 1'i chelonia mydas türü deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Vira Haber