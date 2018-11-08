UND’da İcra Kurulu Başkanı değişti

25 Nisan 2018 tarihinden itibaren UND İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Recai Şen 6 Kasım tarihi itibariyle görevinden ayrıldı.

Recai Şen’e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu, 7 Kasım 2018 itibariyle Erman Ereke’nin İcra Kurulu Başkan vekilliğine getirildiğini duyurdu. UND Yönetim Kurulu ‘’Recai Şen’e ‘ Kendisine bu süreç zarfında göstermiş olduğu gayret ve vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla sektörümüz adına teşekkür ederiz. 07.11.2018 tarihi itibariyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak Erman Ereke atanmış olup sektörümüz adına hayırlı olmasını temenni ederiz.’’ açıklamasını yaptı.

Vira Haber