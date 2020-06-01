Sağlık Bakanlığı 'Havuz Tedbirleri' Rehberini Açıkladı

Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 33. madde olarak "Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler" başlığını ekledi.

ÇALIŞAN PERSONELİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Çalışan personelle ilgili tedbirler dahilinde, site havuzlarında, havuz ve çevresindeki alanda Kovid-19 ile ilgili en az bir sorumlu personel olması gerektiği ifade edilen rehberde, diğer tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

"- Site yönetimince görevli personelin, Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

- Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, tanı alan veya temaslısı olan personel çalıştırılmamalı. Personele günlük ateş ölçümü yapılmalı.

- Çalışan personel, kuralına uygun maske takmalı.

PERSONEL HİZMET VERİRKEN EN AZ 1 METRE MESAFE OLACAK

- Çalışan personel, hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafeye

uymalı.

- Eldivenin doğru kullanılmaması, Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalı. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı.

- Çalışan personel, dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli."

Kapalı ve açık havuzlarda uygulanan "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı

Sağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmelik"e uyulması gereğine dikkat çekilen rehberde, günde 2 kez ölçülen parametrelerin, panoya asılması ve gerektiğinde gösterilmek üzere kayıt altına alınması istendi.

KİŞİLERİN ALMALARI GEREKEN ÖNLEMLER

Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi ve kullanmasının teşvik edilmesinin önemi vurgulanan rehberde, diğer tedbirlerden bazıları şu şekilde yer aldı:

"- Havlular kişiye özel olmalı. Havlu, bornoz, peştamal gibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

- Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve burna dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.

KULLANICILAR HAVUZA GİRMEDEN ÖNCE DUŞ ALMALI

- Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş almalı ve el, ayak dezenfeksiyonu yapmalı.

- Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmamalı.

- Kovid-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmamalı.

- Kovid-19 ishal belirtileriyle de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu alanlara alınmamalı. Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından, bu alanlar, ebeveyn gözetiminde kullanılmalı."

- "Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlanmalı"

HAVUZLARIN TEMİZLİĞİYLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Rehberde, havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulması gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı.

- Temizlik sonrasında personel, maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

- Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine, banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.

- Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra

temizlenmeli."

Vira Haber