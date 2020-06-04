Salgınla Beraber Daha da Artan Teknoloji Bağımlılığına Sualtından Bakış

Kadın cinayetleri, Çanakkale savaşları, Gezi Olayları, Soma Maden Faciası, Filistin Direnişi, Çocuk Gelinler gibi pek çok konuda toplumsal farkındalığı arttırmak ve çözüm önerilerinin sunulmasına aracı olmak için çabalayan sualtı fotoğrafçısı Nejdet Demirtaş bu kez Teknolojik Bağımlılık için Kaş’ın derinliklerine daldı.

Türkiye’nin tek politik sualtı fotoğrafçısı Demirtaş, Mart ayından beri küresel salgına dönüşerek 6 milyon insana bulaşan ve yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olan Kovid19’un teknoloji bağımlılığını arttırdığını vurguladı.

Vira Haber