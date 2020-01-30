Sağlık görevlileri gemiye binmeyi reddetti

Çin'den Singapur ve Süveyş Kanalı üzerinden Yunanistan'ın Pire Limanı'na gelen YM WARRANTY gemisindeki mürettebata tıbbi testler yapılması kararı alındı.

Ancak sağlık görevlileri gemiye binmeyi ve mürettebata sağlık taraması yapmayı reddetti. Gemide virüs şüphesi taşıyan herhangi bir mürettebat olmadığı bilgisi verilmesine rağmen sağlık görevlileri gemiye binmedi.

Vira Haber