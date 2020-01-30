Sağlık görevlileri gemiye binmeyi reddetti
Yunanistan'da sağlık görevlileri, Koronavirüs şüphesi nedeniyle Çin'den gelen gemiye binmedi.
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Çin'den Singapur ve Süveyş Kanalı üzerinden Yunanistan'ın Pire Limanı'na gelen YM WARRANTY gemisindeki mürettebata tıbbi testler yapılması kararı alındı.
Ancak sağlık görevlileri gemiye binmeyi ve mürettebata sağlık taraması yapmayı reddetti. Gemide virüs şüphesi taşıyan herhangi bir mürettebat olmadığı bilgisi verilmesine rağmen sağlık görevlileri gemiye binmedi.
Vira Haber
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Etiketler : YangMing, Yunanistan, sağlık, koronavirüsü, Çin, Singapur
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